Appetite for Illusion en la mítica Sala Mariscal de L'Estartit (Girona).



Appetite for Illusion Reloaded – The Guns n’ Roses Tribute Band from Barcelona (AFI) nace en 2012 (a dia de hoy la banda más longeva de, al menos, el territorio catalán) a partir de la fusión de miembros de extintas bandas tributos con ganas de hacer las cosas con sinceridad y actitud propia porque desde su entender cualquier otra cosa es mentir. Miembros experimentados de la escena rockera de Barcelona en los 80’s y 90’s, algunos con giras por Europa compartiendo escenario entre otros con Saxon, Motorhead, Rosendo, Hamlet, Graham Bonnet, Letz Zep, Dr. Feelgood, Michael Schencker Group, Toy Dolls ….

Son conocidos por sus directos contundentes y llenos de energía interpretando más de 2 horas del mejor repertorio de los Guns and Roses sin disfraces ni parafernalias. Auténtico rock interpretado de manera espectacular!

Si quieres una descarga de adrenalina, si quieres vivir y sentir el “apetito por la destrucción” que comprende la época dorada de Guns n Roses (1986-1993), si sabes y tienes claro que la historia del Heavy Rock fue escrita con amplificadores Marshall, baterías de pegada contundente y voces desgarradoras ... es muy posible que esta sea tu banda.

Quede claro que AFI no es una banda de clones de Guns and Roses pues lo suyo no es imitar sino interpretar, desde un 'ahora' y 'aquí', los valores, la actitud y visión. Guns n’ Roses fueron la última gran banda del Rock desde las vísceras y desde las vísceras interpretan su obra.

