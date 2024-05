Andrea Motis és cantant, trompetista i saxofonista. El 2011, amb 16 anys i després d’haver-se donat a conèixer a l’escena gràcies a la seva feina a la Sant Andreu Jazz Band i com a solista en el quintet que va compartir amb Joan Chamorro, va tenir l’oportunitat de treballar amb Quincy Jones. L’artista barcelonina ha publicat 10 àlbums propis, que recorren tot l’espectre dels seus interessos, des del jazz clàssic fins al funk passant per la música brasilera. A més de la col·laboració amb Jones, també ha compartit escenari al llarg d’aquests anys amb altres llegendes com Milton Nascimiento, Omara Portuondo i Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding i Yo-Yo Ma, qui la va convidar a participar al seu disc de duets Notes for the future versionant la popular cançó catalana «El Cant dels Ocells».