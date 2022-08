Alma de Boquerón actuarà dissabte 3 de setembre a les 22.30 a la terrassa del complex Sorli Emocions del Grup Sorli, ubicada a Vilassar de Dalt, en el marc de les ‘Nits d’Emocions’, una iniciativa que combina la millor música en directe, gastronomia i a l’aire lliure.



Alma de Boquerón és una banda fundada al barri de Gràcia de Barcelona l’any 2014. Formada per músics molt diversos, té com a punts d’unió la rumba, el folk, el tango, el pop, el flamenc i el country. La seva essència recau en la combinació de tots aquests gèneres, que té com a resultat una música fresca i unes lletres impregnades d’humor, ganxos melòdics i tendresa, que descriuen una manera pròpia d’entendre la vida, l’amor i el dia a dia.



Actualment, es troben en ple llançament del seu sisè disc ‘Contra viento y marea’. Els seus concerts us faran ballar i us trauran un somriure gràcies als seus directes enèrgics i divertits.



El grup està compost per Jordi Nacenta i Carlos Mendoza, a la guitarra i a les veus; David Antonín, a la guitarra elèctrica i les veus; Miki Ortilles, a la bateria; Jorge Satorres, al baix, i Juanillo Álvarez, al calaix i les veus.



Cada nit de concert del cicle ‘Nits d’Emocions’ tindrà un menú elaborat pel xef del restaurant i es proposarà un còctel diferent als assistents. El sopar comença a les 21.00 i es recomana reservar taula al telèfon 937 539 347, ja que l’aforament és limitat.



El complex comercial i esportiu Sorli Emocions, ubicat a Vilassar de Dalt, té 15.000 metres quadrats urbanitzats que comprenen dues edificacions: Sorli Emocions, amb un hotel, zona comercial i gastronòmica, i Sorli Sport, un centre esportiu amb pistes de pàdel, piscina i centre de bellesa.