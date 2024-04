Segon concert de la tercera edició Cicle Atensa't. Una aposta de l'Ateneu Santfeliuenc per atraure públic jove a l'entitat.



Divendres 22 de març - Maio + Dan Peralbo i el Comboi



Divendres 19 abril - Al·lèrgiques al Pol·len + Guineu



Divendres 3 de maig - Maria Jaume + Selva Nua





Obertura portes 21:30h

Inici concerts 22h



GUINEU La compositora i cantant de Barcelona Aida Giménez s’amaga darrere Guineu, el seu particular projecte musical d’indie pop en català amb actitud riot girl, que barreja melodies fines i tendència trashy per donar forma al que podem etiquetar com #cuquitrash i que beu del punk dels 80s, la new wave dels 90s i arrossega tendències pop dels 2000. En poc més de 2 anys Guineu ha enregistrat un àlbum debut titulat ‘Forats negres’, ha cantat amb Rufus T. Firefly arran de guanyar el concurs Movistar+ Rookies, compta amb col·laboracions com les de Joan Colomo, ha signat la cançó de l’any amb “Putu Any” (finalista del Premi Cerverí 2021 a la millor lletra de cançó) i és artista confirmada al Primavera Sound 2022, confirmant-se així com una de les propostes més interessants i amb més personalitat de l’escena musical catalana del moment.





AL·LÈRGIQUES AL POL·LEN entenen la música com un mètode per a expressar-se, de comunicar-se amb el món, de transmetre i explicar històries a qui vulgui escoltar-les. Un petit refugi on empoderar-se i conèixer-se cada dia més a elles mateixes. Des del Barri de Gràcia, Al·lèrgiques al pol·len fan les seves pròpies cançons, en una fusió de pop, rumba, folk i altres estils. Les seves cançons parlen de la vida al barri, de feminismes, de costumismes i de molts altres temes amb els que és impossible no connectar.



La Marina Rico (veu), la Joana Subirats (guitarra espanyola i veus), la Maria Riba (teclats), la Berta Batiste (bateria), l’Emma Dotres (guitarra elèctrica) i l’Ona Salabert (baix) us conviden a acompanyar-les en aquesta aventura musical.