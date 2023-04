Mantres en sànscrit segons la tradició vèdica



Escoltarem cants en sànscrit provinents dels Veda (llibre sagrat de l’Hinduisme, que data d’aprox. 3500 anys). Cants que van ser revelats, “escoltats” per savis en estat de meditació a l’antiga Índia, transmesos oralment i en la seva forma original fins als nostres dies.



Explicarem el significat dels cants, per entendre la profunditat i el propòsit que cadascú comporta.



La tradició diu que la vibració de les paraules d’aquests cants sagrats pot tenir un efecte profund i positiu en l’ésser humà. Observarem les sensacions vibratòries dels sons, les paraules i els mantres de l’Índia, rebent els efectes beneficiosos d’aquests cants per a l’equilibri interior i la connexió amb un mateix i amb la Vida.



Alicia Corral és cantant i investigadora de la veu i el cant tradicional, especialitzada en cants vèdics, cant Dhrupad i mantres de l’Índia. Es va formar a Índia, Nepal, Itàlia, Polònia i Anglaterra en cant vèdic, Nāda Yoga, cant Bāul, cant Dhrupad i tècnica vocal índia. També és professora de tècnica vocal Fitzmaurice Voicework formada a la Central School of Speech and Drama de Londres. El 2015 va completar un Doctorat sobre els efectes terapèutics de la veu i el mantra a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.



