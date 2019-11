« Où sont passés vos rêves ? » est le nouveau Stand-up Classique d’Alexandre Prévert, jeune pianiste de 23 ans, distribué et accompagné par le groupe Believe et le label Naïve.



Imaginé par Alexandre Prévert, le Stand-up Classique est une invitation à rire ensemble de nos petites histoires personnelles et de notre grande Histoire commune, en les partageant sans complexe à travers les codes du stand-up, de la musique classique et de la poésie.



Pour cette nouvelle saison, Alexandre Prévert vous propose un voyage dans le temps et dans l’Histoire à travers les rêves d’amour de Verlaine et de Liszt, les rêves de révolution de Beaumarchais et de Mélenchon, le rêve d’égalité de Martin Luther King ou encore le rêve d’un Nouveau Monde partagé par Gérard et Christophe Colomb !



Sur votre route, vous pourrez également croiser Mozart, Apollinaire, Patrick Bruel, Schubert, Montaigne, Booba et Kaaris, Chopin, et même Napoléon III dans un Airbnb...



Alors, où sont passés vos rêves ?