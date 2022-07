L'objectiu d'aquest cicle de concerts, que tindrà lloc a l’espai de Can Moragues, Riudarenes, és recaptar fons per tirar endavant diferents accions de conservació de la natura per les que no disposem de finançament i considerem imprescindibles per seguir amb la nostra tasca i conservar la biodiversitat a la Plana de la Selva.



Les entitats ambientals treballem per la conservació de la natura, a vegades amb pocs recursos, per a fer possible una gestió sostenible del territori. Eixida vol donar resposta a aquesta necessitat.



Venir als concerts d'Eixida implica fer un donatiu a la causa de la Fundació Emys. Com més públic arribi als concerts, més grans podran ser les accions de conservació de la natura que es facin a la plana de la Selva, amb els beneficis recaptats!