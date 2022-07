ELS PETS

Després de més de 35 anys de trajectòria, centenars de premis i reconeixements i una flamant Creu de Sant Jordi a les seves espatlles, Els Pets segueixen a ple rendiment i acaben de publicar 1963, el seu tretzè disc. És un treball més adult, vitalista i rabiosament pop, com ells mateixos el defineixen, però que recupera el toc irònic i descregut de treballs anteriors. En aquesta nova gira, que els portarà pels principals escenaris de Catalunya, cantaran les cançons del nou disc però tampoc hi faltaran alguns dels hits que els han convertit en un dels grups més importants de la història de la música catalana.







+ Alérgias al Polen

Alérgicas al Polen és una de les bandes que ha entrat amb més força al panorama musical català. El projecte va néixer just abans de la pandèmia però, tot i això, Alérgicas al Polen ja han publicat dos treballs de llarga durada i viuen un moment dolç que els ha portat a ser finalistes als Premis Enderrock com a artistes revelació. Amb lletres quotidianes i una música entre el pop i la cançó d’autor, De sobretaula, el seu segon treball, és un recull de set cançons per escoltar ballant, cantant o per posar-te de fons. I és que com diu el propi grup, “una cançó d’Alérgicas pot ser la banda sonora de qualsevol moment del dia”.