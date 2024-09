Apologia és el primer treball discogràfic de la trombonista Alba Pujals com a líder llençat per la discogràfica The Changes 2023.



Una carta de presentació amb composicions originals i arranjaments interpretats per dues formacions de Barcelona i Nova York



L'àlbum porta per títol APOLOGIA, nom d'una de les composicions originals.



Aquesta es caracteritza per la seva energia i vinculació entre l'actualitat i la tradició. Una Apologia



que preval la música instrumental i una apologia a allò que l'ha format i fet créixer com a



músic.



Ha estat enregistrat entre dues grans ciutats, Nova York i Barcelona.







Músics



Alba Pujals, trombó



Oriol Vallés, trompeta



Lluc Casares, Saxo tenor i clarinet



Joan Casares, bateria



Giuseppe Campisi, contrabaix



Joan Monné, piano



