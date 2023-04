Després de l'èxit de la passada edició, on més de 2000 persones es van congregar al parc de l'Espanya Industrial, l'Associació de Música Electrònica de BArcelona (AMEBA) torna amb força una nova edició d'Ameba Parkfest 2023. La cita anual de música local, gastronomia, art urbà i tallers infantils, se celebrarà el proper Diumenge 7 de Maig al Castell de Montjuïc, des de les 12.00 fins a les 22.00 h.

Djs locals de projecció internacional i noves promeses completen un line up variat de electrònica orgànica. Aquests es repartiran entre l'escenari Castell i l'escenari Fossat, on un altre cop el soundsytem sostenible Pororoca Sound serà protagonista. La proposta gastronòmica anirà a càrrec de Menjat Montjuic, i la jornada es completarà amb tallers infantils a més de diverses sorpreses que s'aniran desvetllant a mesura que s'acosti la data de l'esdeveniment.

Aquest any l'emblemàtic Castell de Montjuïc, declarat bé d'interès cultural el 1988, serà la ubicació on gaudir d'un esdeveniment a l'aire lliure per a tota la família, amb unes vistes 360º privilegiades de la ciutat i amb entrada gratuïta.