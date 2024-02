El cap de setmana del 23 al 25 de febrer de 2024 tindrà lloc una nova edició

del festival Folkestoltes, un esdeveniment de ball folk amb esperit comunitari.



El cartell està format per grups dels països catalans i d’arreu de França:

Aigua (La Safor), Le Mange Bal (França), La Chimère (França), Magari

(Pirineus, Catalunya), Nøkkenoc (Occitània).



Els grups programats tocaran un repertori del que es coneix com ball folk: un

moviment europeu que recupera les danses populars col·lectives i en parella

com una eina per mantenir vives les tradicions locals i l’oci comunitari i

participatiu.

A més a més del programa de concerts per fer ballar tothom, dins el marc del

festival Folkestoltes s’oferiran tallers de dansa i instrument, així com espais

de debat i saraus oberts a músics de qualsevol nivell.

El festival conclourà diumenge amb una paella popular.