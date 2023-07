LA PROPOSTA

El duet entre Aiala (Jara Aiala) i Eltornado (Marco Fonktana) han donat vida al nou disc Demons (2022 Kasba Music). Un àlbum eclèctic amb una barreja d’estils, amb una posada en escena que inclou veu, bases electròniques, trompeta i trombó..

Ha estat rebuda unànimement per la premsa especialitzada com una de les revelacions de la música negra a Espanya, de l’any 2022.



Servei de barra i entrepans. Sessió de punxadiscos, amb els vinils de Los Notas del Barrio.



EL GRUP



Jara Aiala, veu

ElTornado, percussió electrònica

Uri Escolano, trompeta

Josep Blanes, trombó



Al llarg de la seva carrera, Aiala ha estat nominada a «Millor disc del 2019» als Premis Enllaç Funk i a ‘Artista emergent’ als Premis ARC 2020. Des del 2019 ha actuat a festivals com el Mercat de Música Viva de Vic, La Mercè, Cruïlla Tardor, Cruïlla XXS, Black Music Festival, Let’s Festival, Tempo Sota les Estrelles, Festival de Pedralbes, entre d’altres.

Marco Fonktana és un veterà activista hip-hop i agitador de l’escena underground de Barcelona. Des dels noranta, ha participat a les formacions La Cultura del Globo, Soul Divos, Aerolínias Subterraneas i Hombres Bala.



LA UBICACIÓ

Aquest tram del riu, situat en el Clot de Sant Magí està documentat des de l’any 1629. Recorre ambients agrícoles, forestals i rurals, amb un alt interès paisatgístic i natural i connecta el Canal d’Urgell, tocant a l’EIN Plans del Sió, fins a l’Espai Lluís Companys, del Tarròs.

Des dels anys vuitanta, s’hi han dut a terme diferents accions de recuperació de la zona i canalització d’aquesta zona que fins llavors s’utilitzava com a abocador, convertint-la en una zona de passeig i d’esbarjo.

El parc és de titularitat municipal i actualment té una superfície de 26.214 metres quadrats, que segueixen el curs del riu, amb zones arbrades, dues àrees de pícnic, parcs infantils i bonics racons per a gaudir de la tranquil·litat que ofereix l’entorn.