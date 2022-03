Agnès Algueró prové del món de la música tradicional i del pop intimista. Amb divuit anys va formar el seu primer projecte musical on ella creava totes les cançons que interpretava i amb el que va anar agafant experiència com a cantant i compositora.



Ara, uns anys més tard, acaba de llançar el seu primer disc, Bosc Endins, un recull de les seves millors cançons. Editat per U98 Music, ha estat creat i gravat al seu poble, Batet de la Serra, amb el seu productor, amic i veí Dani López. El pop rural i intimista és la base de Bosc Endins, amb lletres que ens parlen d’amor, de naturalesa, de mons imaginaris i de la cruesa de l’ésser humà.



L’artista actuarà per primera vegada al Festival Portalblau presentant el seu treball discogràfic a l’Alfolí de la Sal.



Agnès Algueró: veu

Sebastià Gris: guitarra