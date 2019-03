Irídia és una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets humans, principalment civils i polítics. Realitzarem l’acte final de la campanya #FemIrídiaJuntes.



17 h - Assemblea de sòcis/es per repensar el projecte.



19.30 h -Taula Rodona amb Carla Vall (Coordinadora àrea de gènere d'Irídia), Leisy Alfaro Orraca (Germana de Lewys, mort a Brians 1), José Masilla (Antropòleg urbà), Carmen Juares (Activista pels drets de les dones migrants).



22.30 h - Concert amb:

- Adala & The Same Song Band

- Karamba (salsa, boogaloo, hip hop)

- Sonikgroove (Electro cumbia, afro house)