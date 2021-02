Memi Sillah Group és un projecte que vol acostar la música jamaicana i el jazz. És una clara aposta per la tradició de la música d’arrels negres i per la innovació de la fusió d’estils, utilitzant els ritmes caribenys i les harmonies jazzístiques.

Noemí Sillah · veu i trompeta, Eduard Fernandez · piano, Álvaro Taborda · contrabaix, Pol Prats · saxo i Iñaki Rodríguez · bateria



Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Entrades disponibles a partir del dilluns 15 de febrer, a les 9 h, reserveu les vostres entrades: presencialment al taulell del centre cívicde 9 a 20 hores, o online accedint a www.ccurgell.cat (per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)